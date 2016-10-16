Владимир Путин о смягчении продэмбарго: Фиг им!

Президент России Владимир Путин считает, что нет необходимости смягчать контрсанкции. «Фиг им! Сейчас я объясню свою позицию. Это я коротко сказал, но правильно. Теперь я постараюсь раскрыть… Это наши контрмеры – это не санкции, а контрмеры по защите нашего рынка», – цитирует Путина «Газета.Ru».

В сентябре министр сельского хозяйства Александр Ткачев сообщил, что производство сельскохозяйственной продукции в России благодаря эмбарго вырастет на 3%. Таким же прогнозом поделился с «Ведомостями» представитель Минэкономразвития.