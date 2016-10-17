Федеральный бюджет 2015 года исполнен с дефицитом 2,4% ВВП – Силуанов

Федеральный бюджет 2015 г. был исполнен с дефицитом 2,4% ВВП, что на 2 п. п. больше, чем годом ранее, сообщил, выступая в Госдуме, министр финансов Антон Силуанов.

«На фоне замедления экономической активности федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 2,4% ВВП, что на 1,9 п. п. выше уровня, который мы изначально предусматривали законом о бюджете, и на 2 п. п. выше уровня 2014 г.», – сказал Силуанов.

Рост дефицита был связан с сокращением доходной части бюджета, в первую очередь по нефтегазовым доходам, отметил министр. «Мы видим, что по сравнению с предыдущим годом объем поступлений снизился более чем на 800 млрд руб., или 1,7 п. п. ВВП. При этом нефтегазовые доходы упали на 1,6 трлн руб.», – пояснил Силуанов.

Сыграл свою роль и рост расходов бюджета, на 788 млрд руб., или 0,3% ВВП, и это связано с увеличением поддержки Пенсионного фонда для обеспечения выплат пенсий.

«Основным источником финансирования дефицита бюджета в этот период, безусловно, стал резервный фонд. По итогам 2015 г. было задействовано 2,6 трлн руб. средств резервного фонда для финансирования дефицита бюджета», – сказал министр финансов.