Силуанов объяснил увеличение секретных расходов бюджета

Министр финансов Антон Силуанов объяснил увеличение секретной части расходов бюджета необходимостью погасить кредиты оборонных предприятий.

«Сейчас мы видим, что есть возможности погашения так называемых кредитов предприятий, с тем чтобы освободить эти предприятия от долговой нагрузки, чтобы была возможность вновь кредитоваться, в том числе и на закупки гражданской продукции», – пояснил министр. Силуанов рассказал, что будут закрыты кредиты примерно на 800 млрд руб. из более чем 1 трлн руб. кредитной программы.

«Принято решение о том, чтобы предприятия военно-промышленного комплекса для более быстрого выполнения государственной программы вооружения и выполнения поручения президента о перевооружении нашей армии в пределах тех ассигнований, которые предусмотрены в бюджете, брали кредиты, на которые государство давало гарантии, на эти кредиты осуществляли производство продукции военного назначения», – сказал министр.