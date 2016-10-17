Социальные пенсии могут проиндексировать на 2,6% в 2017 году

Социальные пенсии в России планируется проиндексировать на 2,6% в апреле 2017 г., сообщил ТАСС руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«Пока 2,6%, исходя из действующего прогноза МЭР», - сказал он.

Согласно законодательству, уровень социальной пенсии индексируется на рост прожиточного минимума пенсионера предыдущего года, напомнил он. «То есть факт 2016 г. к факту 2015 г., вот какой индекс будет, такой и будет у нас индексация. Закладывается 2,6%», - сказал он.