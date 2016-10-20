Отток капитала из России в январе – сентябре составил $9,6 млрд

Отток капитала из России по итогам января – сентября 2016 г. составил всего $9,6 млрд, что говорит о завершении периода адаптации экономики. Об этом заявил замминистра финансов России Максим Орешкин на конференции в РАНХиГС.

«По оттоку капитала тоже кардинальное улучшение ситуации – после оттока в $150 млрд в 2014 г. и $50 млрд в 2015 г. в этом году по итогам первых девяти месяцев мы имеем всего $9,6 млрд», – сказал он.

Замминистра также сообщил о серьезном замедлении инфляции. «По итогам сентября [годовая инфляция] – 6,4%. По итогам года мы ждем где-то 5,7–5,8%», – уточнил Орешкин.

Самое важное, по его словам, то, что период адаптации прошел без серьезного роста безработицы. Кроме того, стабилизировались инфляционные ожидания населения и компаний, сформировались необходимые условия для оживления деловой активности и возобновления экономического роста, резюмировал Орешкин.