Ставка страховых взносов в России в 2019 году вырастет до 30,8% – Силуанов

Общая ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в 2019 г. может составить 30,8% в связи с решением повысить страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования с 5,1% до 5,9%, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

«В правительстве, когда рассматривали вопрос балансировки бюджета ФОМСа, то с тем, чтобы выполнить все обязательства по программам обязательного медицинского страхования, в том числе обязательства повышения зарплаты врачам, медперсоналу, обеспечения необходимыми материалами медицинских учреждений, в 2019 г. был дисбаланс бюджета ФОМС. Поэтому одно из предложений, которое рассматривалось и было принято - увеличение страховых взносов на 0,8 процентного пункта. Общая ставка будет 30,8%», - сказал он.

Ранее правительство России одобрило законопроект о сохранении до 2020 г. общей ставки страховых взносов на уровне 30%.