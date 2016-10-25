Проект бюджета предполагает дефицит около 3% ВВП, инфляцию – в 4% в 2017 году

Проект бюджета предполагает дефицит около 3% ВВП, инфляцию – 4% в 2017 г., заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, «доходная часть у нас 13,5, расходная – 16 трлн руб.», а дефицит – около 3% ВВП.

Путин напомнил о дискуссии между Минфином и Минэкономразвития по прогнозу социально-экономического развития на 2017–2019 гг., отметив необходимость учета позиций Центробанка по этому вопросу.

«Были дискуссии, но в конечном счете удалось согласовать единую позицию, в том числе по основным макроэкономическим параметрам, включая предположения об инфляции <...>. На следующий год мы исходим из предположения о 4%-ном повышении цен, т. е. инфляции», – сказал Медведев.

На будущее, добавил он, правительство будет стараться держать такой показатель по инфляции и, кроме того, «заниматься последовательным снижением бюджетного дефицита в среднем где-то на один процентный пункт в год».