Ни одно социальное обязательство не вычеркнуто из проекта бюджета – Медведев

В проекте бюджета России сохранены все социальные обязательства, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Бюджет, естественно, предполагает финансирование всех социальных расходов, которые носят нормативный характер. Ни одно социальное обязательство не вычеркнуто, не уменьшено, наоборот, в ряде случаев мы даже пошли на определенную индексацию», - сказал премьер.

Он добавил, что это касается и 2017 г., и планового периода 2018-2019 гг.

«Заложены и средства (свыше 220 млрд руб.) на проведение одноразовой выплаты в отношении всех пенсионеров, которые у нас такую выплату получают, а это и работающие, и неработающие пенсионеры, и заложены средства на проведение индексации по итогам 2016 г., то есть текущего года, что будет сделано в начале 2017 г.», - сказал Медведев.

Он отметил, что в бюджете идет возврат "к тем параметрам индексации, которые изначально были установлены, то есть на уровень инфляции".