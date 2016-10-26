Собянин отметил возобновление роста экономики Москвы

«Анализ ситуации позволяет сделать осторожный вывод, что экономика Москвы преодолела острую фазу кризиса и постепенно возвращается к росту», - заявил мэр города Сергей Собянин. Как передает агентство «Москва», он сказал это в Мосгордуме, где представил ежегодный отчет. Он сообщил депутатам о росте инвестиций в экономику города, замедлении инфляции, росте количества индивидуальных предпринимателей и строительстве новых производственных объектов.

В 2015 г. общий объем инвестиций в экономику Москвы вырос на 1,6%, сообщил градоначальник. «Если же сравнивать с 2010 г., то в экономику Москвы ежегодно вкладывается на 60% больше инвестиций, чем шесть лет назад, в сопоставимых ценах», - добавил он. По его словам, в первом полугодии 2016 г. рост инвестиционной активности продолжается.

«В зоне роста находятся показатели промышленного производства, потребления электроэнергии и другие ключевые индикаторы деловой активности. Ощутимо снизились темпы инфляции», - сказал Собянин. Количество индивидуальных предпринимателей выросло на 8,4% и почти достигло 250 000. По словам мэра, за последние шесть лет в Москве было построено более 100 различных производственных объектов, еще 52 строятся.

По сравнению с 2010 г. число туристов в Москве выросло на 40%. Собянин отметил, что город «сумел перехватить значительную часть туристического потока из регионов, который раньше уходил в Европу, Турцию или Египет». В среднем за четыре дня туристы тратят в столице по 15 000-20 000 руб.

Ожидаемая средняя продолжительность жизни в Москве составляет 77 лет, и, по словам мэра, это «максимальный показатель за всю историю города». «Тем не менее, мы далеки от мысли, что московское здравоохранение исчерпало потенциал для дальнейших улучшений», - добавил он. В частности, он считает, что успешный опыт создания системы экстренной помощи больным с инфарктом следует распространить и на лечение инсультов. Еще Собянин пообещал, что «будет создана вертикаль» лечения больных с онкологическими заболеваниями. «Еще совсем недавно между подозрением на болезнь и началом лечения проходило в среднем более 100 дней, что в случае онкологии совершенно недопустимо. Наша цель - сократить это время до 10 дней. Не менее важным является послеоперационный период. Поэтому к ведению онкобольных планируется привлечь профильные стационары, располагающие опытными врачами и материальной базой для проведения химиотерапии и другого специализированного лечения», - цитирует мэра «Москва».

Наземный общественный транспорт Москвы Собянин назвал одним из самых комфортных и экологически чистых в мире. Мэрия, по его словам, планирует закупать по 100 новых трамваев ежегодно. Он напомнил о внедрении новой модели работы транспорта и замене маршруток на 2000 коммерческих автобусов, владельцы которых выиграли конкурсы. По словам Собянина, в результате средняя стоимость проезда в коммерческих автобусах в столице снизилась на 35%, или на 10-15 руб., для пассажиров, которые пользуются «длинными» билетами.