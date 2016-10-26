Мосгордума одобрила проект бюджета столицы с дефицитом в 2017 году в 218 млрд рублей

Проект бюджета Москвы на 2017-2019 гг. принят в первом чтении на заседании Мосгордумы в среду, 26 октября.

Как сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова, в соответствии с трехлетним проектом бюджета Москвы в 2017 г. объем доходов бюджета ожидается на уровне 1 трлн 758,6 млрд руб., в 2018 г. - 1 трлн 845,4 млрд руб., в 2019 г. - 1 трлн 939,9 млрд руб.

Объем доходов на 2017 г. запланирован с ростом на 2,6% в номинальном выражении к ожидаемым показателям исполнения доходной части бюджета в текущем году, на 2018 г. - с ростом на 4,9% к 2017 г., на 2019 г. - с ростом на 5,1% к 2018 г.

Расходы бюджета Москвы в 2017 г. составят 1 трлн 976,5 млрд руб., в 2018 г. - 1 трлн 934 млрд руб., в 2019 г. - 1 трлн 949,6 млрд руб.

Дефицит бюджета Москвы ожидается в 2017 г. на уровне 217,9 млрд руб., в 2018 г. - 88,6 млрд руб., в 2019 г. - 9,7 млрд руб.