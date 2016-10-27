Рост ВВП Великобритании превзошел прогнозы на третий месяц после Brexit

ВВП Великобритании в III квартале 2016 г. вырос на 0,5%, несмотря на то что страна покидает Евросоюз.

По данным Национальной статистической службы (НСС) Соединенного Королевства, рост экономики оказался ниже прошлогоднего показателя на 0,7%, однако превысил прогноз в 0,3%. «Фундаментальные основы экономики Великобритании являются устойчивыми, о чем говорят сегодняшние данные», - считает британский министр финансов Филип Хаммонд.

Росту британской экономики способствовали положительные данные сектора услуг. «Высокие показатели доминирующей отрасли сектора обслуживания продолжают компенсировать дальнейшее падение в сфере строительства», - отметил главный экономист НСС Джо Грайс. В то же время Brexit еще не повлиял на экономику страны, отмечают эксперты.