Из-за Brexit объем IPO в Лондоне упал до минимума за четыре года

В III квартале 2016 г. объем первичных размещений акций в Лондоне упал до четырехлетнего минимума на фоне неопределенности, вызванной решением Великобритании выйти из Евросоюза (Brexit). Как сообщает «Интерфакс», об этом говорится в исследовании Henderson Managed Investment Trusts.

В июле – сентябре 2016 г. совокупный объем первичных размещений акций на основном рынке Лондонской фондовой биржи (LSE), а также на альтернативном инвестиционном рынке (AIM) составил 948 млн фунтов ($1,16 млрд). Это на 42% меньше, чем в III квартале 2015 г., и самый низкий показатель с 2012 г.

За первые девять месяцев 2016 г. объем IPO в Лондоне снизился на 16% в годовом исчислении и составил 9,9 млрд фунтов, что также является минимумом с 2012 г. Всего с января по сентябрь текущего года в Лондоне было проведено 41 IPO. Этот также самый низкий показатель с 2012 г.

«Эффект "заморозки", появившийся в результате Brexit, ослабил энтузиазм компаний в плане размещения акций на бирже, и мы пока не видели сигналов восстановления рынка IPO, несмотря на некоторую стабилизацию рыночных условий», – констатирует аналитик Henderson Колин Хью.

Восемь основных IPO в Лондоне пришлись на первое полугодие нынешнего года. В июне рынок затих, поскольку опасения последствий Brexit погасили энтузиазм потенциальных эмитентов, напоминает MarketWatch. С момента июньского референдума в Великобритании в Лондоне было проведено лишь девять IPO, из которых лишь три прошли на основном рынке. Среди компаний, которые отложили первичные размещения из-за Brexit, оператор спортзалов Pure Gym и ритейлер Mountain Warehouse.