Великобритания выбыла из топ-5 привлекательных для инвестиций стран

Великобритания больше не входит в пятерку рейтинга самых привлекательных для инвестиций стран. Ранее она была в пятерке лидеров с 2009 г. Компании боятся последствий Brexit и колебания курсов валют, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Global Capital Confidence Barometer от Ernst & Young (EY).

В 2016 г. самыми привлекательными для инвесторов стали США, Китай, Германия, Канада и Франция. Доклад основан на результатах опроса 1700 руководителей компаний в 45 странах мира с августа по сентябрь этого года.

«Brexit стал отличным примером роста геополитических изменений, которые усложнят международные инвестиции», – считает заместитель руководителя по оказанию консультационных услуг Стив Кроускос из EY. В долгосрочной перспективе, по словам Кроускоса, ЕY ожидает возвращения Великобритании в пятерку привлекательных для инвестиций стран.

По данным Bloomberg, в Британии в 2016 г. были заключены сделки слияния и поглощения с участием компаний на $208 млрд, что на 55% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в мире количество таких сделок сократилось примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и их общая сумма составила $2,2 трлн.