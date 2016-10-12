Фунт упал до минимума за 168 лет к корзине валют торговых партнеров Великобритании

Индикатор, показывающий соотношение курса фунта стерлингов к корзине валют основных торговых партнеров Великобритании, рухнул до минимальной отметки за все время расчета показателя, пишет Financial Times.

Индекс опустился накануне до 73,38 пункта, минимума с 1848 г. Даже в 1992 г., когда Великобританию исключили из Европейского механизма валютных курсов, и в 1930-х гг., когда страна отказалась от золотого стандарта, показатель не опускался ниже.

Согласно действующей формуле Банка Англии главным торговым партнером Великобритании является Германия (доля в корзине - 22,5%), далее следуют США (16,5%), Франция (12,6%), Италия (8,3%) и Япония (7%).