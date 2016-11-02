В России недельная инфляция замедлилась до 0,1%

В России недельная инфляция (с 25 по 31 октября) замедлилась до 0,1%, по итогам предыдущей недели показатель был на уровне 0,2%, до этого пять недель подряд инфляция фиксировалась на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены в России увеличились на 4,6%. Об этом говорится на сайте Росстата.

С начала октября инфляция в России набрала 0,5%. В прошлом году инфляция в октябре составляла 0,7%.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца увеличились на 1,2%, сливочное масло подорожало на 0,9%, куры, молоко, сметана, творог, сыры - на 0,2-0,5%. Гречневая крупа подешевела на 1%, сахарный песок - на 0,8%, пшено - на 0,3%, подсолнечное масло и рис - в среднем на 0,2%.

Овощи и фрукты в среднем подорожали на 1,1%, цены на свежие помидоры и огурцы выросли на 7,7 и 6,5% соответственно. Капуста подешевела на 1,1%, морковь, лук и яблоки - на 0,4-0,8%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,1%.