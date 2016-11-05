МВД выявило около 93 000 экономических преступлений с начала года

Около 93 000 экономических преступлений выявило МВД с начала текущего года. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«С начала года органами внутренних дел выявлено 93 000 экономических преступлений. Каждое четвертое - совершенное в крупном и особо крупном размере» - заявил он в интервью, фрагменты которого выложены на сайте НТВ.

По словам Колокольцева, за последние пять лет существенно увеличилась раскрываемость коррупционных дел. «Если посмотреть за динамикой последних пяти лет, то на 21% увеличилась выявляемость данного вида преступления» - отметил он.