Верховный суд предложил запретить аресты подозреваемых по экономическим статьям

Пленум Верховного суда предлагает запретить аресты подозреваемых по ряду экономических статей Уголовного кодекса, сообщает «Прайм». В проекте пленума указаны в том числе статьи о махинациях в предпринимательстве и об отмывании преступных доходов, о разглашении сведений, составляющих налоговую, банковскую либо коммерческую тайну; о растрате, о незаконном обороте драгоценных металлов, о манипулировании рынком. Проект еще не утвержден.

«Разъяснить судам, что часть 1 статьи 108 УПК РФ устанавливает запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 171-174, 174.1, 176-178, 180-183, 185-185.4, 190-199.2 УК РФ, без каких-либо других условий, а в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159-159.3, 159.5, 159.6, 160 и 165 УК РФ – при условии, что эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности», - цитирует «Прайм».

Если обвиняемый имеет постоянную регистрацию в стране, его личность установлена, он не нарушал ранее избранную меру пресечения и не скрывался от следствия или суда, то нет оснований для его помещения под стражу, говорится в проекте документа. Проект также предлагает не заключать под арест соучастников предпринимателей при исполнении аналогичных условий.

Наличие вышеперечисленных обстоятельств «не освобождает суд от обязанности в каждом случае обсуждать возможность применения иной, более мягкой, меры пресечения», отмечает ВС.

ВС также дает определение предпринимательской деятельности: «Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». С учетом этого «указанные преступления следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности».