Япония и Россия расширят сотрудничество в экономике

Министр торговли, экономики и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что Токио и Москва обсуждают сотрудничество во множестве отраслей экономики. Об министр сообщил в интервью изданию Financial Times.

«Японо-российские экономические отношения до сих пор концентрировались вокруг энергетики. Но есть сферы, в которых заинтересованы россияне, например, больницы и развитие городской среды, стимулирование промышленности на Дальнем Востоке или сотрудничество в области высоких технологий. Мы хотим видеть набор проектов, который позволит россиянам почувствовать, что их жизнь меняется», - заявил министр.

Сэко отказался назвать конкретные проекты, но отметил, что японская сторона выдвинула на рассмотрение несколько десятков инициатив, а Москва предложила около 70. В общей сложности речь может идти примерно о сотне совместных проектов.