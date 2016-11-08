Рост ВВП России составит около 1% в 2017 году – Улюкаев

Рост российской экономики в 2017 г. составит 1%, в течение трех лет динамика улучшится примерно до 2%, заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев.

«Мы рассчитываем, что в следующем году экономический рост примерно 1% составит и в течение трехлетней перспективы выйдет на два – два с небольшим процента», – сказал он на встрече с деловыми кругами Италии.

Он добавил, что инфляция в России в 2016 г. будет рекордно низкой и составит около 5,5%. «В этом году рекордно низкие для нас значения. Я понимаю, что для европейского уровня 5,5% как низкая инфляция звучит странно, тем не менее для России это так. В этом году инфляция будет порядка 5,5%, весьма вероятно, что в следующем году будет около 4%», – сказал Улюкаев.