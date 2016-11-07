Фонд Кудрина ожидает двукратного роста ВВП России к 2035 году

Центр стратегических разработок, который возглавляет бывший министр финансов России Кудрин, ожидает двукратного роста ВВП России к 2035 г. по сравнению с 2016 г. Такие данные приведены в прогнозе социально-экономического развития центра. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Прогноз подготовлен экспертами центра совместно с Минэкономразвития. В нем учитывается реализация комплекса мер, направленных на увеличение инвестиций, технологическое обновление, развитие конкурентоспособных секторов экономики, в том числе обусловленных развитием человеческого капитала и повышением производительности труда.

Ожидается, что рост ВВП ускорится с 2-2,5% в среднесрочной перспективе до 4-4,4% в 2025-2030 гг. К 2025 г., если сравнивать с 2016 г., данный показатель увеличится на 30%, а в 2035 г. по сравнению с 2016 г. - вдвое.

Переход к такому экономическому росту будет свидетельствовать об увеличении инвестиций в повышение качества и отдачи человеческого капитала, прежде всего в образование, здравоохранение и науку.