ВВП России в III квартале по отношению к предыдущему не изменился – ЦБ

Прирост ВВП России в III квартале текущего года с исключением сезонности по сравнению с предыдущим кварталом оценивается близким к нулю, передает ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка России.

ЦБ ожидает по итогам 2016 г. темп сокращения ВВП на уровне 0,5-0,7%, «что соответствует прогнозу, опубликованному в сентябрьском выпуске доклада о денежно-кредитной политике». В отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. российская экономика снизилась на 0,4-0,6%. В конце сентября ЦБ оценивал спад ВВП в июле - сентябре в 0,4-0,7%.

Ранее департамент исследований регулятора прогнозировал рост ВВП России в III квартале на уровне 0,4%.