Макроэкономика и бюджет

ЕБРР: Россия прошла нижнюю точку рецессии

Прогноз на 2017 год лучше, чем у Минэкономразвития, но в среднесрочной перспективе банк видит только вялый рост
Выхода России из изоляции в обозримом будущем не ожидается
Выхода России из изоляции в обозримом будущем не ожидается
А. Гордеев / Ведомости

Экономика России в 2016 г. прошла низшую точку рецессии, в 2017 г. ВВП страны вырастет на 1,2%, говорится в докладе «Назад к умеренному росту» Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В 2016 г. ВВП России сократится на 0,6%, пишет ЕБРР.

«В России рецессия, вероятно, достигла дна, несмотря на то что в первом полугодии ВВП сократился на 0,9% по мере снижения реальных доходов из-за инфляции и падения потребительского спроса. Снижались и инвестиции компаний», - говорится в докладе.

Председатель правительства Дмитрий Медведев (справа) надеется на слабенький рост, в прогнозе Минэкономразвития (слева – министр Алексей Улюкаев) он имеется
Прогноз роста экономики на 2017 год увеличен по поручению правительства
Макропрогноз меняют, чтобы свести бюджет хотя бы на бумаге

Действие негативных факторов несколько компенсировал рост цен на нефть, отмечает главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев. «Растущие цены на нефть поддержали восстановление экономики во второй половине 2016 г., что выразилось в изменении прогноза по ВВП в 2016 г. с -1,2% до -0,6% ", - отметил Гуриев. Но выхода России из изоляции в обозримом будущем не ожидается, констатировал экономист. «Если Россия преодолеет изоляцию и проведет структурные реформы, мы можем ожидать более быстрого роста, но это не то, чего рынок ожидает в обозримом будущем», - сказал он на презентации доклада.

Аналитики банка подчеркивают, что основной фактор риска для российской экономики - новое падение цен на сырье. По их оценке, незначительный заместительный рост за счет девальвации рубля и контрсанкций испытали только изолированные несырьевые отрасли - в основном сельское хозяйство, пищевая и химическая промышленность. «В среднесрочной перспективе без решительных реформ рост останется на уровне 1-2% в год из-за недостатка инвестиций и старения мощностей», - говорится в докладе.

Бюджет опять не сошелся с макропрогнозом

Прогноз российского Минэкономразвития на 2016 г. совпадает с расчетами ЕБРР. Министерство по итогам 2016 г. ждет снижения ВВП на 0,5–0,6%. В сентябре ухудшилась ситуация в промышленности, но выросли на 1,5% реальные доходы населения и впервые с начала 2015 г. вырос оборот розничной торговли – на 0,1% с исключением сезонного фактора, сообщало министерство.

Что касается 2017 г., прогноз ЕБРР близок к сценарию «базовый плюс» Минэкономразвития (рост на 1,1% при цене нефти $48 за баррель). Базовый сценарий министерства, при нефти по $40, предполагает рост ВВП в 2017 г. лишь на 0,6%.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике