ЕБРР: Россия прошла нижнюю точку рецессии

Прогноз на 2017 год лучше, чем у Минэкономразвития, но в среднесрочной перспективе банк видит только вялый рост

Экономика России в 2016 г. прошла низшую точку рецессии, в 2017 г. ВВП страны вырастет на 1,2%, говорится в докладе «Назад к умеренному росту» Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В 2016 г. ВВП России сократится на 0,6%, пишет ЕБРР.

«В России рецессия, вероятно, достигла дна, несмотря на то что в первом полугодии ВВП сократился на 0,9% по мере снижения реальных доходов из-за инфляции и падения потребительского спроса. Снижались и инвестиции компаний», - говорится в докладе.

Действие негативных факторов несколько компенсировал рост цен на нефть, отмечает главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев. «Растущие цены на нефть поддержали восстановление экономики во второй половине 2016 г., что выразилось в изменении прогноза по ВВП в 2016 г. с -1,2% до -0,6% ", - отметил Гуриев. Но выхода России из изоляции в обозримом будущем не ожидается, констатировал экономист. «Если Россия преодолеет изоляцию и проведет структурные реформы, мы можем ожидать более быстрого роста, но это не то, чего рынок ожидает в обозримом будущем», - сказал он на презентации доклада.

Аналитики банка подчеркивают, что основной фактор риска для российской экономики - новое падение цен на сырье. По их оценке, незначительный заместительный рост за счет девальвации рубля и контрсанкций испытали только изолированные несырьевые отрасли - в основном сельское хозяйство, пищевая и химическая промышленность. «В среднесрочной перспективе без решительных реформ рост останется на уровне 1-2% в год из-за недостатка инвестиций и старения мощностей», - говорится в докладе.

Прогноз российского Минэкономразвития на 2016 г. совпадает с расчетами ЕБРР. Министерство по итогам 2016 г. ждет снижения ВВП на 0,5–0,6%. В сентябре ухудшилась ситуация в промышленности, но выросли на 1,5% реальные доходы населения и впервые с начала 2015 г. вырос оборот розничной торговли – на 0,1% с исключением сезонного фактора, сообщало министерство.

Что касается 2017 г., прогноз ЕБРР близок к сценарию «базовый плюс» Минэкономразвития (рост на 1,1% при цене нефти $48 за баррель). Базовый сценарий министерства, при нефти по $40, предполагает рост ВВП в 2017 г. лишь на 0,6%.