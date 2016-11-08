Улюкаев ожидает стабилизации цен на нефть на уровне «$50–50 плюс» с 2017 года

Баланс спроса и предложения на нефть может привести к стабилизации цен на нее в среднесрочной перспективе на уровне «$50-50 плюс» за баррель, заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев, выступая перед деловыми кругами Италии во вторник в Риме.

«Я считаю, что цена на российскую нефть будет около $50-50 небольшой плюс», - сказал министр.

«Цена газа будет порядка $180-190 за 1000 куб. м», - добавил он.

«Это, с нашей точки зрения, такой уровень баланса, который комфортен и для потребителей, и для производителей», - пояснил он.

«Это наши ожидания, связанные с восстановлением роста экономики в 2017 г. и распространением роста на 2018-2019 гг.», - добавил Улюкаев.