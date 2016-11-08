Brent торгуется на уровне $46,26 за баррель

К 8.40 мск январские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $46,26 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на WTI в Нью-Йорке составляла $44,94 за баррель. Котировки стабильны после подорожания в понедельник почти на 1,5% на общем оптимизме мировых финансовых рынков перед президентскими выборами в США, отмечает «Интерфакс».

Ожидается, что очередные еженедельные данные министерства энергетики покажут рост запасов нефти в США на предыдущей неделе. Негативным фактором стала статистика из Китая, которая показала снижение импорта нефти в октябре почти на 13% по сравнению с сентябрем на фоне значительного роста экспорта нефтепродуктов.

На исход президентских выборов в США рынки смотрят с оптимизмом. Последний опрос Reuters/Ipsos показал за несколько часов до начала дня голосования, что шансы на победу Хиллари Клинтон оцениваются в 90%. Считается, что на посту президента США она обеспечит преемственность нынешней политики, больше определенности и стабильности в экономике.