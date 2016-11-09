Всемирный банк не заметил результатов импортозамещения в России

Процессы импортозамещения, запущенные после введения антироссийских санкций и на фоне девальвации рубля, пока не дали существенного эффекта в части диверсификации российской экономики, считает Всемирный банк. Доклад ВБ цитирует «Интерфакс». «На настоящий момент импортозамещение оказало лишь незначительное влияние на рост экономики и перераспределение факторов производства. Это подразумевает, что процесс диверсификации идет медленно», - говорится в документе.

«Коррекция относительных цен облегчила процесс импортозамещения, оказав поддержку производству в некоторых секторах. Однако это воздействие оказалось незначительным из-за относительно низкого уровня свободных производственных мощностей (в большинстве секторов коэффициент использования производственных мощностей сохраняется на исторически высоком уровне) и ограниченного предложения рабочей силы», - считает ВБ.

В результате, по оценке экспертов ВБ, положительное влияние импортозамещения оказалось недостаточным для компенсации общего сокращения в обрабатывающей промышленности (в первом полугодии 2016 г. оно составило 1,7%). Вместе с тем в некоторых отраслях обрабатывающей промышленности зафиксирована положительная динамика: в производстве продуктов питания, текстильной промышленности, производстве изделий из кожи, резиновых изделий, деревообработке, химической промышленности, производстве машин и оборудования. Еще одним сектором, который выиграл от коррекции относительных цен и введения контрсанкций, стало сельское хозяйство - эта отрасль в первом полугодии 2016 г. показала рост в 1,5%.

Невысокий уровень диверсификации российской экономики отражается в слабой инвестиционной активности и ограниченном росте неэнергетического экспорта, говорится в докладе. В первом полугодии рост инвестиций был зафиксирован лишь в нескольких секторах, в то время как в остальных продолжилось сокращение капитальных инвестиций несмотря на улучшение доступа к финансовым ресурсам и увеличение прибылей.