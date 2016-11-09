Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1%

Потребительские цены в России за неделю с 1 по 7 ноября выросли на 0,1%, сообщил в среду Росстат.

За последние восемь недель цены семь раз прибавляли по 0,1%, единственным исключением был период с 18 по 24 октября, когда инфляция составила 0,2%.

С начала года инфляция составила 4,7%.

Подсчеты инфляции в годовом выражении осложняются разницей во временных отрезках. Год назад Росстат публиковал данные на 9 ноября, на тот момент цены выросли с начала месяца на 0,3%. Однако, исходя из среднесуточной инфляции год назад, за первые семь дней ноября цены с учетом округления выросли на 0,2%. Таким образом, на 7 ноября 2016 г. инфляция в годовом выражении снизилась до 6% с 6,1% по итогам октября.

Согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», подготовленному в начале ноября, инфляция в России в 2016 г. составит 5,8%.