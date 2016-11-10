Правительство согласилось установить черные ящики в автомобилях – СМИ

Правительство России одобрило идею оснастить все автомобили устройствами, которые позволят отслеживать их перемещения и техническое состояние. Об этом пишет в четверг, 10 ноября, газета «Известия».

Как стало известно изданию, вице-премьер Аркадий Дворкович уже поручил сформировать рабочую группу, которая подготовит изменения в законодательство. Предполагается, что они помогут внедрить интеллектуальные телематические системы (ИТС).

По информации «Известий, в группу вошли представители Минпромторга, Минтранса, МВД, Минкомсвязи, Минфина и МЧС. Кроме того, в ней будут сотрудники Банка России, "Глонасс" и группы "Автонет".

Отмечается, что вопрос о бюджете проекта пока не стоит на повестке дня – «обсуждается лишь идея и прорабатывается порядок ее реализации».

В настоящее время грузовики и автобусы оснащаются тахографами и терминалами «Глонасс». Большегрузный транспорт оборудован устройствами для взимания платы за использование федеральных дорог – «Платон».