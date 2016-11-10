Проект ВСМ Москва – Казань отправлен на доработку – «Коммерсантъ»

Финансовая и организационно-правовая модели высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань отправлены правительством на «повторную качественную доработку». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры правительства Руслана Заливацкого, которое было разослано в профильные ведомства, ОАО РЖД и его совет потребителей.

Актуализированная стоимость проекта составит 1,2 трлн руб., актуализированный пассажиропоток к 2020 г. составит 4,7 млн человек, к 2000 г. – 15,9 млн, к 2050 г . – 23,9 млн. Протяженность магистрали составит 770 км. Проект предполагается осуществлять на принципах ГЧП в форме концессии в две фазы: от Москвы до Нижнего Новгорода и оттуда до Казани. Инвестором должен выступить Китай, заявивший о готовности внести 52 млрд руб. в акционерный капитал первой фазы проекта, $1 млрд – второй фазы, а также предоставить долговое финансирование в объеме 400 млрд руб. за счет кредита China Development Bank. Реализацией второго участка готов заняться консорциум «Немецкая инициатива». В РЖД от комментариев отказались, но отметили, что находятся в контакте с консорциумом.

Правительство предлагает «предусмотреть сценарность» моделей, в том числе вариант с фиксированным размером платы перевозчика за инфраструктуру, с фиксированным размером субсидий и платежей в счет гарантии минимальной доходности концессионера и обязательствами акционера по полному обеспечению валютного риска при привлечении валютных кредитов. Заинтересованным ведомствам предлагается заново пересчитать пассажиропоток с привлечением экспертов, дополнительно проработать механизм концессии так, чтобы предусмотреть возможность ограничить платеж концессионеру со стороны РФ с целью повышения эффективности его деятельности.