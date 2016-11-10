Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию ниже 6%

Инфляция в России по итогам ноября не будет сильно отличаться от октябрьского показателя (0,4%), полагает Минэкономразвития.

«Годовой показатель, я думаю, может уйти ниже 6%», - сказал директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов.

Потребительские цены в России за неделю с 1 по 7 ноября выросли на 0,1%, инфляция в годовом выражении снизилась до 6% с 6,1% по итогам октября.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции в 2016 г. - 5,8%. При этом и ЦБ, и Минэкономразвития уже заявляли, что по итогам года инфляция может быть ближе к 5,5%.