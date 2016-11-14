ФНС опасается роста нагрузки на налоговиков из-за упрощения банкротства физлиц

Федеральная налоговая служба России (ФНС) предложила внести изменения в законопроект Минэкономразвития об упрощенной процедуре банкротства физических лиц. Ведомство опасается, что в нынешнем виде законопроект может нарушить баланс интересов должников и кредиторов, а также увеличить нагрузку на налоговые органы, рассказал «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства.

В частности, законопроектом не предусматривается проведение анализа финансового состояния должника со стороны независимого лица. ФНС считает, что это не позволит удостовериться в добросовестности должника. Кредиторы, как и уполномоченный орган, не могут провести такой анализ из-за конфиденциальности данных, составляющих банковскую, налоговую или другую тайну.

Помимо этого ФНС предлагает обязать в течение 12 месяцев до подачи заявления о банкротстве не совершать сделки по продаже или отчуждению имущества стоимостью более 2 млн руб.