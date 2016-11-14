Торговый представитель Украины оценил потери Киева от российского эмбарго в $900 млн

Власти Украины оценили в $900 млн возможные потери страны в текущем году от введения Россией продовольственного эмбарго в отношении товаров украинского производства и ограничения транзита. С таким заявлением выступила замминистра экономики, торговый представитель Украины Наталия Мыкольская.

По ее словам, Украина рассчитывает получать приблизительно $150-200 млн ежегодно от запланированного увеличения ЕС квот на беспошлинные поставки украинской продукции на европейские рынки.

Мыкольская также заявила, что торговля Украины с ЕС после введения зоны свободной торговли растет, а сообщения об обратном основаны на сравнении показателей двух прошедших лет.