Единороссы поддержали проект бюджета в первом чтении

Фракция «Единая Россия» на заседании во вторник с участием премьера, лидера партии Дмитрия Медведева решила проголосовать в первом чтении за проект бюджета на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.

Это решение было принято по итогам почти семичасового обсуждения с министрами социально-экономического блока правительства России основного финансового плана страны на ближайшую трехлетку.

Первое чтение проекта бюджета запланировано в Госдуме на 18 ноября.