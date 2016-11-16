ФАС может предложить заморозить тарифы для населения на пять лет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучает возможность замораживания тарифов госмонополий для населения на пять лет. Как передает ТАСС, это руководитель службы Игорь Артемьев заявил на правительственном часе в Госдуме. По его словам, в ФАС считают, что нужно не повышать существенно тарифы в течение этого периода, но «объявить доходом всю экономию на издержках, которая есть в пределах одной компании». После определения этого дохода он будет обложен налогом и потом может быть направлен на дивиденды и на финансирование инвестпрограмм.

«Такая модель сейчас рассматривается, она достаточно дискуссионна. Мы хотели бы попросить депутатский корпус рассмотреть на слушаниях вариант стимулирующих мер. Нужно сейчас создать такую систему, которая бы мощно давила на издержки», - сказал Артемьев.