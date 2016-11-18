Силуанов: Закупки вооружений не снизятся

Заложенный в проекте бюджета на 2017-2019 гг. объем закупок вооружений не снижается «несмотря на все сложности», заявил в Госдуме министр финансов Антон Силуанов. По его словам, это позволит обеспечить модернизацию вооруженных сил. Как передает ТАСС, чиновник представил депутатам проект бюджета перед его рассмотрением в первом чтении.

В пояснительной записке к проекту говорилось, что бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» в целом в 2017 г. составят 2,8 трлн руб., в 2018 г. - 2,7 трлн руб. и в 2019 г. - 2,8 трлн руб. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов на оборону составит в 2016 г. 4,7%, в 2017 г. - 3,3%, в 2018 г. - 3% и в 2019 г. - 2,8%. Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» в 2017 г. составит 17,5%, в 2018 и 2019 гг. - 17% и 17,6% соответственно.