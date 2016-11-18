Дума приняла проект бюджета на 2017-2019 годы в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг. Как сообщает «Интерфакс», «за» проголосовали 334 депутата, «против» - 100, воздержавшихся не было.

Проект бюджета предполагает доходы в 2017 г. в размере 13 трлн 487,6 млрд руб., расходы в размере 16 трлн 240,8 млрд руб. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 2 трлн 753,2 млрд руб.

Доходы на 2018 и 2019 гг. запланированы на уровне 14 трлн 028,5 млрд руб. и 14 трлн 844,8 млрд руб. соответственно, расходы в 2018 г. - 16 трлн 039,7 млрд руб., в 2019 г. - 15 трлн 986,98 млрд руб. Дефицит бюджета в 2018 г. составит 2 трлн 011,2 млрд руб., в 2019 . - 1 трлн 142,2 млрд руб.

Цена на нефть в бюджете устанавливается в размере $40 за баррель. Курс доллара к рублю на 2017 г. устанавливается в размере 67,5 руб. за доллар, в 2018 г. - 68,7 руб., в 2019 г. - 71,1 руб. Инфляция в 2017-2019 гг. прогнозируется на уровне 4%.

В качестве источника финансирования дефицита федерального бюджета в 2017 г. предлагается использование Резервного фонда в размере 1,150 трлн руб. и использование средств Фонда национального благосостояния в объеме 668,2 млрд руб.

В результате Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 г. В ФНБ на конец 2017 г. останется 4,190 трлн руб. (из них 1,618 трлн руб. размещены в разрешенных активах), на конец 2018 г. - 3,102 трлн руб. (1,652 трлн руб.), на конец 2019 г. - 3,056 трлн руб. (1,668 трлн руб.).

«Только за последние два года мы для финансирования возросшего дефицита бюджета использовали 4,7 трлн руб. Резервного фонда. И на конец текущего года остаток этого источника составит 1,1 трлн руб., который будет использован в следующем году для финансирования дефицита бюджета», - сообщил депутатам министр финансов Антон Силуанов. Он также отметил, что в следующие три года доходы бюджета будут увеличены за счет модификации налогообложения в нефтяной и газовой отрасли, улучшения администрирования доходных источников, в том числе алкогольного рынка, сокращения теневого сектора экономики и долей государства в капиталах предприятий.