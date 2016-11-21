Медведев констатировал неудовлетворительное состояние дорог в России

Состояние российских дорог остается неудовлетворительным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума президентского совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По его словам, при учете только прямого макроэкономического эффекта вклад дорожного комплекса в ВВП составляет около 7%, но при этом состояние дорог во многих местах остается неудовлетворительным. «Даже в крупных городах они периодически исчезают во время весенних паводков, катаклизмов», - сказал Медведев.

Он добавил, что это приводит к многочисленным авариям и многим другим проблемам.

«Понятно, что сразу все эти задачи не решить, даже с помощью приоритетного проекта, поэтому мы выбрали для работы два направления: приведение в нормативное состояние дорожной сети большинства городов с населением свыше 500 000 человек, именно там дорожная сеть в наибольшей степени страдает, ну и сокращение количества мест концентрации ДТП на дорогах страны. Это наши цели на ближайшие годы», - сказал Медведев.

«Параллельно нужно запустить системный процесс по оптимизации транспортных потоков, по комплексному развитию общественного транспорта», - заявил премьер.