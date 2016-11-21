Помощник Улюкаева уходит из Минэкономразвития

Помощник экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева Елена Лашкина уходит из министерства. Об этом она написала на странице в Facebook.

«Неожиданно скоро закончился мой контракт в Минэкономразвития. Тем не менее, пресс-служба МЭР по-прежнему принимает запросы на адрес пресс-центра», - написала она.

Лашкина до Минэкономразвития работала в аналогичной должности в Министерстве связи и массовых коммуникаций.

Контракты с помощниками министров, как правило, заключаются с обязательным пунктом об увольнении в результате ухода с должности руководителя.