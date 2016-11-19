Кудрин сомневается в том, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина

Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин выразил сомнения в том, что бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев мог вымогать взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина.

«Мои сомнения, что все так могло быть, связаны с непростой конфигурацией его [Улюкаева] разговора на территории "Роснефти". Вообще-то так не принято, даже представить себе не могу такого, чтобы министр с таким весомым человеком с авторитетом, как Сечин, мог так себя вести», – заявил Кудрин в эфире телеканала «Россия 1».

Он также призвал не связывать арест Улюкаева с другой его деятельностью в качестве главы Минэкономразвития. «Такие люди, как министр экономического развития, принимают множество решений, которые не всегда всем удобны. Я не думаю, что сейчас нужно эту тему вплетать в нынешний контекст», – сказал Кудрин.

Напомним, Улюкаев был задержан 14 ноября при получении взятки в $2 млн. 15 ноября президент России Владимир Путин освободил его от должности министра в связи с утратой доверия.