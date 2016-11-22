Зарубежные онлайн-ритейлеры предупредили правительство о последствиях введения НДС

Введение НДС для международных торговых онлайн-площадок сделает неинтересным для них российский рынок, предупреждает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов на имя вице-премьера Аркадия Дворковича. Об этом пишет «Коммерсантъ со ссылкой на копию документа. В аппарате Дворковича письмо еще не получили.

Ассоциация объединяет 17 российских и международных компаний, работающих на логистическом рынке. В их числе eBay, DPD, Pony Express, PickPoint, Hermes, Boxberry. Введение НДС, считают они, приведет к дальнейшему снижению доли России в глобальной интернет-торговле. Сейчас она составляет лишь $13 млрд из $1,67 трлн. «Так уже произошло в Бразилии, откуда ушли мировые игроки, в том числе Alibaba и eBay», – отмечается в письме.

Введение НДС обернется резким ростом бюджетных расходов на его администрирование, уверены авторы. Как показывает зарубежный опыт, потратить придется больше, чем удастся собрать. «Так, страны ЕС несут совокупные потери 32 млрд евро, США – $50 млрд, это данные за 2014 г., сейчас суммы издержек, наверное, много больше», – говорится в документе.

Авторы предлагают вместо НДС ввести для зарубежных онлайн-ритейлеров налог с продаж с невысоким барьером в 8%, как в Японии, или 10%, как в Австралии. При этом Иванов предлагает установить порог беспошлинного ввоза на уровне 200 евро за отдельную посылку, а не 1000 евро в месяц, как сейчас.

Дворкович ранее также высказывался в пользу общей замены НДС налогом с продаж, причем для всех.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющей российских онлайн-ритейлеров, лоббирующих введение НДС для иностранцев, с предложениями Иванова не согласны. Здесь считают, что уплата иностранными онлайн-ритейлерами НДС позволит государству получить около 300 млрд руб. в первые три года работы механизма.