Для зарубежных онлайн-покупок готовится и НДС, и пошлина

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила в середине октября в администрацию президента России доработанную дорожную карту развития интернет-торговли в России, с документом ознакомились «Ведомости». В документе учтены замечания от заинтересованных ведомств, говорится в сопроводительном письме, подписанном президентом АКИТ Алексеем Федоровым. Представитель ассоциации подтвердил, что доработанная карта была направлена в администрацию президента.

Одно из самых существенных дополнений - предложение Федеральной таможенной службы (ФТС). Служба предложила подготовить снижение стоимостной и весовой норм для покупок в зарубежных онлайн-магазинах, в пределах которого покупатели не платят таможенных платежей, то есть снизить порог беспошлинного ввоза для посылок, следует из документа. Предлагаемый срок подготовки таких предложений - 1 марта 2017 г., говорится в документе.

Представитель ФТС от комментариев отказался.

Как говорится в сводной таблице предложений и замечаний, ФТС предлагает продолжить «работу с учетом международного опыта» по снижению беспошлинного порога. Сейчас не облагаются пошлиной посылки суммарно до 1000 евро за календарный месяц и весом до 31 кг, при превышении этих норм взимается пошлина в 30% с суммы, превышающей порог, но не менее 4 евро за 1 кг. Российские интернет-магазины добивались снижения этих норм с 2013 г., за снижение порога выступала и ФТС. В конце апреля служба направляла в Минфин соответствующие предложения; руководивший тогда ФТС Андрей Бельянинов не называл конкретных цифр, но приводил в пример Белоруссию, установившую сходный с европейским порог беспошлинного ввоза – 22 евро за посылку.

В середине 2016 г. АКИТ выступила с инициативой обязать зарубежные онлайн-магазины платить НДС в России, если их выручка за три месяца превышает 2 млн руб. Сейчас с покупок онлайн за рубежом НДС не платится. И необходимость снизить порог беспошлинного ввоза онлайн-покупок из-за рубежа, и необходимость сделать зарубежных интернет-продавцов налоговыми агентами в России АКИТ, объединяющая крупнейших интернет-продавцов в России, «М.видео», «Эльдорадо», «Детский мир», Ozon и др., объясняла тем, что нужно установить равные условия для бизнеса.

К началу осени был разработан проект дорожной карты по развитию онлайн-торговли в России, сообщала газета «Коммерсант». В ней были предложения обязать иностранные интернет-магазины платить НДС с продаж россиянам, но не было предложений по изменениям таможенных пошлин.

По итогам съезда «Деловой России» 18 октября президент России Владимир Путин поручил правительству до конца 2016 г. рассмотреть вопрос, чтобы начать взимать НДС и таможенные пошлины с покупок в зарубежных интернет-магазинах. Тогда Федоров говорил «Ведомостям», что АКИТ в первую очередь сейчас выступает за сбор НДС с посылок.

Минфин поддерживает и сбор НДС с зарубежных покупок в интернете, и снижение беспошлинного порога для таких сделок, говорит директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Снижение порога беспошлинных покупок должно «пресечь практику мелкооптового коммерческого импорта без уплаты налогов и таможенных пошлин», а сбор НДС уравняет рыночные условия, считает он. «Сейчас складывается ситуации, когда российские граждане, приобретая товар на иностранной площадке, могут не уплачивать НДС, что создает конкурентное преимущество для иностранных интернет-продавцов», - рассуждает Сазанов.

Представитель Минэкономразвития заявил, что министерство сейчас прорабатывает и вопрос по сбору НДС с зарубежных покупок в интернете, и по снижению беспошлинного порога.

Пресс-службы Минпромторга, Федеральной налоговой службы в пятницу не ответили на запрос.