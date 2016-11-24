Евсей Гурвич: Финансы нужно не распределять, а привлекать

Руководитель Экономической экспертной группы, член Экономического совета при президенте Евсей Гурвич отметил продолжающийся с 2008 г. отток капитала из России. Он сказал это на «Финансовом форуме» «Ведомостей».

Все программы, идеи правительства, экспертов и бизнеса концентрируются вокруг распределения финансов, денег, отметил экономист. «Я с этим отчасти согласен, действительно деньги – главное, а отчасти – нет. Мы пытаемся насытить экономику деньгами, а они утекают. У нас с 2008 г. огромный отток капитала. Деньги в неволе, как и люди, не работают. Деньги нужно не распределять, а привлекать. Нужно создавать идеальные условия для них – что они любят», – объяснил он.

По мнению Гурвича, нужно сделать так, чтобы «деньги не боялись приходить», в том числе «не боялись попасть в чужие руки», не боялись потерять свою стоимость. Для обеспечения таких условий нужна серьезная макроэкономическая политика и устранение внешних и внутренних барьеров на пути капиталов, считает он. По его словам, деньги должны свободно перемещаться – туда, где им лучше, должны иметь возможность достаточно зарабатывать. Нужно, чтобы деньги работали на будущее, а не на сохранение прошлого, заключил Гурвич, отметив, что в России много инвестиций идет на сохранение отсталых производств за счет будущего – перспективных производств.