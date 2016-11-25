ЦБ будет настаивать на своей схеме пенсионной реформы

Банк России проанализировал предложения Минтруда по индивидуальному пенсионному капиталу, но будет настаивать на своем варианте. Это в кулуарах «Финансового форума» «Ведомостей» заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Он не считает, что Минтруд предложил альтернативную концепцию индивидуального пенсионного капитала, по его словам, «скорее, это некоторые отличия от предложений Минфина и ЦБ». В Банке России, по его словам, считают, что варианты Минфина и ЦБ лучше отвечают потребностям населения.

Банк России и Минфин 23 сентября представили предложения по модернизации системы пенсионных накоплений - концепцию «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК). Руководитель Минфина Антон Силуанов заявлял, что министерство планирует запустить новую накопительную пенсионную систему с 2018 г. Концепция предусматривает, что ИПК будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан, при этом размер отчислений не будет ограничен. Предполагается, что уплаченные работником взносы будут дополняться государством через налоговый вычет и вычет из социального взноса и эти средства будут поступать на счет ИПК автоматически.

В софинансировании смогут участвовать работодатели, получая в этом случае определенные льготы. Граждане, имеющие пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию, смогут перевести их в качестве взноса на счет ИПК.

Планируется, что для работающих граждан, не выразивших в переходный период своего мнения по участию в системе, индивидуальный пенсионный капитал будет формироваться автоматически. При этом в любой момент можно будет приостановить уплату взносов. Таким образом, стратегия накопления будет определяться непосредственно самим гражданином. Все средства ИПК будут собственностью гражданина, в определенных случаях ими можно будет воспользоваться до пенсии.