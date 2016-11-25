Минфин готов компенсировать внебюджетным фондам возможные вычеты по взносам в рамках ИПК

Минфин готов покрывать выпадающие доходы Пенсионного фонда из льготы работодателю по накопительному платежу в 40 млрд руб. ежегодно, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Он сказал это на форуме «Ведомостей» «Пенсионные деньги: как собрать, сохранить и приумножить». По его словам, министерство настаивает на предоставлении льготы не только по НДФЛ при введении добровольной накопительной пенсионной системы (ИПК), но и по страховым взносам и готов компенсировать государственным внебюджетным фондам выпадающие в результате такой льготы поступления. С предложениями по НДФЛ все согласны, с предложением о вычете из взносов в государственные внебюджетные фонды не согласны фонды. Ради построения современной пенсионной системы Минфин готов пойти на увеличение трансферта из федерального бюджета на покрытие дефицита внебюджетным фондам, заверил он.

По предварительной оценке объема дополнительного финансирования дефицитов фондов необходимо учитывать, какая доля населения будет участвовать в новой схеме, добавил Моисеев. «Если исходим из того, что 50%, то - около 40 млрд руб.», - сказал он.

По словам замминистра, если вычет из налоговой базы по НДФЛ предусматривается в размере всех 6%, то по взносам в государственные внебюджетные фонды льгота будет «в пределах половины» взноса в добровольную систему.

Банк России и Минфин 23 сентября представили предложения по модернизации системы пенсионных накоплений - концепцию «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК). Руководитель Минфина Антон Силуанов заявлял, что министерство планирует запустить новую накопительную пенсионную систему с 2018 г. Концепция предусматривает, что ИПК будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан, при этом размер отчислений не будет ограничен. Предполагается, что уплаченные работником взносы будут дополняться государством через налоговый вычет и вычет из социального взноса и эти средства будут поступать на счет ИПК автоматически.