ПФР спорит с ЦБ и Минфином об автоподписке граждан на участие в новой пенсионной системе

Пенсионный фонд спорит с Банком России и Минфином о целесообразности введения автоматической подписки граждан на участие в новой пенсионной системе, сообщает «Интерфакс». «Я надеюсь, что это будут десятки миллионов людей, потому что опыт других стран показывает, что автоподписка творит чудеса. Легкость распоряжения своей волей платить или не платить в пенсионный фонд будет создавать населению комфорт», - заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на конференции «Пенсионная система России: стратегии и риски». Замминистра финансов Алексей Моисеев согласен, что автоматическая подписка для участия в новой пенсионной программе нужна.

«Интерфакс». «Я надеюсь, что это будут десятки миллионов людей, потому что опыт других стран показывает, что автоподписка творит чудеса. Легкость распоряжения своей волей платить или не платить в пенсионный фонд будет создавать населению комфорт», - заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на конференции «Пенсионная система России: стратегии и риски». Замминистра финансов Алексей Моисеев согласен, что автоматическая подписка для участия в новой пенсионной программе нужна.

Заместитель председателя Пенсионного фонда России (ПФР) Николай Козлов считает, что выбор граждан относительно участия в накопительной системе должен делаться осознанно. «Я понимаю, что, конечно, автоматическая подписка - это мощный инструмент, который подталкивает людей к тому, чтобы они формировали пенсионные накопления, но здесь нужно посмотреть и правовую сторону вопроса. Когда человек выкладывает собственные деньги, делает какие-то отчисления из заработной платы, очевидно, что это должно быть осознанным и продуманным решением. Без соответствующего договора, без подписи гражданина не под трудовым контрактом, а под документом, в котором регулируется эта проблематика, обойтись нельзя», - сказал он.

По словам Козлова, это одно из замечаний ПФР к новой пенсионной концепции, которую предложили Минфин и ЦБ.

Банк России и Минфин 23 сентября представили предложения по модернизации системы пенсионных накоплений - концепцию «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК). Руководитель Минфина Антон Силуанов заявлял, что министерство планирует запустить новую накопительную пенсионную систему с 2018 г. Концепция предусматривает, что ИПК будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан, при этом размер отчислений не будет ограничен. Предполагается, что уплаченные работником взносы будут дополняться государством через налоговый вычет и вычет из социального взноса и эти средства будут поступать на счет ИПК автоматически.

По словам Швецова, обязательная пенсия с учетом накопительного элемента и баллов должна обеспечивать коэффициент замещения 35-40%. Добровольная накопительная часть даст еще 10-20% большинству населения, которое в ней участвует.

«Если будет появляться культура пенсионных накоплений, гражданину ничего не мешает повысить объем отчислений, который он делает в накопительную часть. Например, в Китае для госслужащих рекомендация 12%. Мы пока выше 6% на автоматической подписке не замахиваемся. Но я абсолютно уверен, что через некоторое время, получив результаты работы этой новой системы, население увеличит свою вовлеченность в этот процесс и отчисления будут больше», - сказал Швецов.

Он напомнил, что, по новой пенсионной модели, в первый год отчислений в накопления не будет (0%), далее они будут увеличиваться на 1 процентный пункт каждый год, до 6%. Автоматическая подписка предполагает включение граждан в новую систему накоплений по умолчанию, однако если человек не хочет участвовать в формировании индивидуального пенсионного капитала, он может взять «каникулы» сроком на 5 лет и при желании продлять их в течение всей жизни. Гражданин также сможет сам выбрать размер отчислений в добровольную накопительную систему.