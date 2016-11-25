Минфин и ЦБ хотят создать единый пенсионный администратор

После обсуждений Банк России и Минфин решили, что необходимо создать единый пенсионный администратор в связи со введением новой пенсионной системы (индивидуальный пенсионный капитал, ИПК). На форуме «Ведомостей» замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что пенсионный администратор нужен, особенно учитывая, что будет введен механизм автоматической подписки на участие в формировании ИПК.

«Мы пришли к выводу, что если говорим об отношениях, которые длятся несколько десятков лет, НПФ могут открываться и закрываться, граждане могут переходить на другую работу, поэтому может оказаться, что через 30 лет после вступления в программу у гражданина может оказаться одно представление о том, сколько ему должны платить пенсию, у НПФ - другое, у работодателя - третье. Поэтому пришли к выводу, что это, действительно, будет дороговато, наша задача сделать, чтобы было дешевле, (...) исходя из того, что за все удовольствия в конечном итоге платит будущий пенсионер, то такую услугу стоит ему продать, потому что центральный администратор как финальная версия правды будет очень важен. Особенно будет важен в ситуации, что мы (Минфин и ЦБ. - "Интерфакс-АФИ") не готовы отказываться от механизма автоматической подписки. Механизм автоматической подписки должен быть, и (...) дублирование информации в центральном администраторе очень важно».

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов сказал, что система пенсионных накоплений должна быть прозрачной. «Для этого надо как минимум создать пенсионный администратор, который будет осуществлять смс-информирование, позволит гражданину мониторить то, что происходит с его пенсией, и это должно создать чувство комфорта у человека относительно того, что у него пенсионные сбережения есть и он сможет ими воспользоваться, выйдя на пенсию», - сказал он. По словам Швецова, сначала будет определен функционал пенсионного администратора, а затем будет проведен тендер по его выбору.

«Как правительство определится с реформой, будет дорожная карта, там будет дата, когда функционал будет определен», - добавил первый зампред ЦБ.

Он сообщил, что пенсионный администратор будет похож на систему бюро кредитных историй, он будет учитывать поток по пенсионным счетам и информировать граждан о состоянии их счетов, а также будет осуществлять переводы накоплений между НПФами по волеизъявлениям гражданина.