ОПЕК обсуждает сокращение добычи до 32,5 млн б/с без Ливии и Нигерии

ОПЕК обсуждает сокращение добычи до 32,5 млн б/с без учета Ливии и Нигерии, сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. «Позиции стран ОПЕК сблизились, но и вероятность отсутствия соглашения меня не беспокоит», - отметил он.

Министр подчеркнул, что он оптимистичен относительно итогов встречи ОПЕК. «Позиция Саудовской Аравии - что Ливия и Нигерия, а ранее также Иран, имели особые условия и требовали особого подхода. Иран восстановил добычу до досанкционного уровня. Мы считаем, что заморозка добычи Ирана на текущем досанкционном уровне - это не совсем корректно по отношению к другим странам ОПЕК, которые вынуждены сократить добычу. Надеюсь, что сегодня мы сможем выработать рамочное соглашение», - сказал Х. Аль-Фалих.

«Другой сценарий - подождать, пока рынок сбалансируется сам, и это тоже не будет плохим итогом встречи. Мы надеемся на лучшее», - добавил он.

Министр нефти Ирана Биджан Зангане сказал журналистам, что «(заморозка на 6 месяцев - ИФ) может быть первым шагом», заметив, что потом нужно будет смотреть на реакцию рынка. «(Продление) - это не предмет сегодняшнего обсуждения», - добавил он. По его мнению, заседание ОПЕК может закончиться сегодня, а не будет продлено на следующий день.