Министра экономического развития назначат 30 ноября – ТАСС

Назначение нового министра экономического развития России состоится 30 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Должность займет один из представителей экономического блока правительства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в среду в графике Путина есть «интересная встреча». «В Кремле состоится одна интересная встреча, сообщим дополнительно. И далее президент будет дорабатывать свое послание Федеральному собранию, которое он огласит завтра в полдень», - сказал Песков.

Песков также заявил, что новый министр экономического развития будет назначен «достаточно скоро». По словам пресс-секретаря президента, объявление о назначении нового министра и оглашение послания Федеральному собранию - вещи никак не связанные. «Это может быть и до послания и после послания, - сказал он. - Это абсолютно не взаимосвязанные явления».

15 ноября бывшей министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». Законность самой сделки не оспаривается. Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. После решения суда Путин выразил недоверие Улюкаеву и отправил его в отставку. Врио министра экономического развития был назначен заместитель Улюкаева Евгений Елин.