Мосгорсуд оставил Улюкаева под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным домашний арест бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн.

«Постановление Басманного районного суда об избрании в отношении обвиняемого Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста до 15 января 2017 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов Гриднева и Каштановой – без удовлетворения», – говорится в постановлении судьи Ларисы Поляковой.

Таким образом, решение о домашнем аресте Улюкаева вступило в законную силу.

Защита просила Мосгорсуд отменить постановление районного суда и избрать в отношении Улюкаева более мягкую меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.

Следственный комитет сообщил, что Улюкаев 15 ноября был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». Законность самой сделки не оспаривается.

Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. После решения суда Путин выразил недоверие Улюкаеву и отправил его в отставку с поста министра экономического развития.

Путин после задержания Улюкаева заявил, что действия правоохранительных органов в связи с делом экс-министра не только не наносят ущерба деловому климату, но и, напротив, лишь укрепляют его. Историю с отставкой Улюкаева Путин назвал «печальным фактом», но при этом дал понять, что подобные эпизоды не исключены и в будущем.

Раннее «Ведомости» сообщили со ссылкой на высокопоставленного сотрудника одной из силовых структур, что силовые структуры могли следить не только за Улюкаевым, но и за другими чиновниками.

По данным источника, в разработке также были вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей Белоусов (оба публично выступали против продажи «Башнефти» «Роснефти», напоминает газета), а также Тарасенко и помощник Шувалова Марина Романова. Белоусов и Дворкович отказались комментировать это сообщение, Тарасенко сообщила изданию, что «работает в штатном режиме». Связаться с Романовой газете не удалось. Под ударом могут оказаться министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщал во вторник РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству ФСБ.