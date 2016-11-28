Адвокат Улюкаева просит разрешить бывшему министру дать интервью СМИ

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в коррупции, желает публично выразить позицию по предъявленным ему обвинениям.

«Наш подзащитный считает необходимым донести до общественности свою точку зрения. В связи с чем мы просим разрешить Улюкаеву общение с представителями средств массовой информации», – заявил его адвокат Тимофей Гриднев на заседании в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на его домашний арест.

Адвокат напомнил, что с защиты была взята подписка о неразглашении тайны следствия, а условия домашнего ареста делают невозможным его общение с кем-либо, кроме близких родственников и участников уголовного производства. В случае если суд сочтет, что это может помешать производству по делу, защита просит разрешить ему одно телефонное интервью с одним из СМИ.

«Ходатайства о дополнительном допросе обвиняемый Улюкаев пока не заявлял. Если у него есть желание разъяснить свою позицию по уголовному делу, мы такое ходатайство обязательно рассмотрим», – заявил в свою очередь следователь Роман Нестеров. По его мнению, сначала Улюкаев должен поделиться своими мыслями со следователями и только после этого может быть решен вопрос о его общении с прессой.

Мосгорсуд не разрешил Улюкаеву общаться со СМИ и давать интервью.