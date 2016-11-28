Улюкаев не придет на рассмотрение жалобы на его домашний арест

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в $2 млн, не будет присутствовать в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на его домашний арест. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

В жалобе защита «просит Мосгорсуд отменить постановление районного суда и избрать в отношении Улюкаева более мягкую меру пресечения», не связанную с ограничением свободы.

Следственный комитет сообщил, что Улюкаев 15 ноября был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». Законность самой сделки не оспаривается.

Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. После решения суда Путин выразил недоверие Улюкаеву и отправил его в отставку с поста министра экономического развития.